Журналисты рассказали о провальной попытке Зеленского спародировать Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на конференции по безопасности попытался повторить Мюнхенскую речь российского коллеги Владимира Путина. Но речь главы Украины не возымела успеха. Об этом написали в статье для «Страны.ua» замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.

Путин произнес свою речь на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. Тогда, как напомнили авторы статьи, российский лидер очертил системные противоречия России с НАТО и США.

«Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную „любовь“ к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких „реформ“», — сказано в материале.

Путин после своего выступления вел последовательный курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности, обратили внимание обозреватели. Зеленский же признал, что Украина без внешней подпитки не может выполнить никаких своих задач.

«То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими „детскими обидами“ на недостаточное внимание со стороны партнеров», — указали авторы статьи.

При этом Минин и Харченко в материале похвалили украинского президента, который выразил мнение, что «никакой войны с Россией не будет». По их словам, «стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и «вторжения».

«Судя по всему, он думает, что его „разводят“», — заключили авторы статьи.

Накануне телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщил о переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина. Их разговор продолжался один час 45 минут. Темой беседы стала ситуация вокруг Украины. После беседы с Путиным Макрон позвонил Зеленскому. О чем они разговаривали пресс-служба Елисейского дворца не сообщила.