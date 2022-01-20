Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона из-за неоправданных ожиданий

Европейские журналисты покинули пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в знак протеста. Им не понравилось, что вместо ожидаемых ими ответов на вопросы президент решил просто выступить с заявлением, написал сайт France Info.

«Пресс-конференция, которая должна была состояться после [выступления Макрона в Европарламенте], трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — сказал изданию собственный корреспондент.

Макрон выступил в Европарламенте с речью 19 января. Он обозначил векторы действий Франции как члена ЕС на предстоящее полугодие. После должна была состояться пресс-конференция, но возможности что-то спросить на ней, как оказалось, не предполагалось.

Другие корреспонденты писали, что их обидело именно долгое ожидание мероприятия, которое не оправдалось из-за невозможности взять комментарий. Макрон заявил, что на вопросы журналистов он уже отвечал ранее — в декабре.