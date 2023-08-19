Мир 19 августа 2023, 18:52 Журналисты по ошибке подписали Байдена бывшим президентом США Телеканал CBS поставил Байдену титр «бывший президент США» White House

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В подписи к прямой трансляции на странице американского телеканала CBS в социальной сети X (бывший Twitter) Джо Байдена подписали «бывшим президентом США». Скриншот быстро разошелся по социальной сети.

Социальная сеть X (бывший Twitter)

Речь идет о трансляции пресс-конференции по итогам встречи американского лидера с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Елем.

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В опубликованном посте говорилось: «Бывший президент США Джо Байден дал пресс-конференцию с лидерами Японии и Южной Кореи».

Пользователи в комментариях уточнили, не могут ли журналисты сразу сообщить результаты президентских выборов 2024 года, так как уже понятно, что Байден проиграет. Некоторые назвали сообщение спойлером предстоящей президентской гонки.

Официально телеканал никак не прокомментировал ошибку, но на момент написания материала этого поста в профиле CBS не оказалось.

Встреча Байдена с лидерами южноазиатских стран проходила в резиденции Кэмп-Дэвид, и в своем выступлении американский лидер снова совершил несколько ошибок. Сначала он чуть не уронил планшет с синхронным переводчиком, а после забыл имя президента Южной Кореи Ин Сок Еля, который стоял за трибуной рядом.

«Теперь я предоставлю слово… Кому я предоставляю слово?» — растерялся Байден.

На помощь к нему пришел ведущий церемоний, который по громкой связи объявил, что слово предоставляется президенту Южной Кореи.

На появление неожиданной помощи Байден отреагировал шуткой: «Мне потребовался глас Божий, чтобы сказать это».