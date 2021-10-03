Журналисты опубликовали «досье Пандоры» об офшорах

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал материалы так называемого «досье Пандоры». Расследование касается причастности лидеров некоторых стран к офшорным схемам.

«Раскрыты финансовые секреты 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 политиков и государственных чиновников в 91 стране, а также целого ряда беглецов, аферистов и убийц по всему миру», — заявил консорциум.

По словам журналистов, в «досье Пандоры» раскрываются офшорные сделки короля Иордании, президентов Украины, Кении, Эквадора и многих других. Для расследования собрали репортажи более 600 журналистов из 117 стран. Также в материалах есть сведения из более чем 11,9 миллиона файлов, которые получили в результате утечки.

«Анализ секретных документов ICIJ выявил 956 компаний в офшорных зонах, связанных с 336 высокопоставленными политиками и государственными чиновниками, включая руководителей стран, министров кабинета, послов и других», — отметили журналисты.

В 2016 году были опубликованы «Панамские документы», которые также якобы свидетельствовали о причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Но аутентичность полученных консорциумом документов так и не подтвердили официально.