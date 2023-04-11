Мир 11 апреля 2023, 08:29 Журналисты обрушились на пресс-секретаря Белого дома из-за Байдена Fox News: репортеры из пула Белого дома разозлились от слов пресс-секретаря Жан-Пьер РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские журналисты разругались с пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер из-за закрытости президента США Джо Байдена. Они потребовали, чтобы политик чаще лично отвечал на вопросы, на что получили обвинения в неблагодарности. О конфликте рассказал телеканал Fox News.

На брифинге 10 апреля репортеры из пула Белого дома возмутились тем, что Джо Байден не запланировал ни одной официальной пресс-конференции, в том числе в преддверии визита в Ирландию. Карин Жан-Пьер спросили, не пытается ли администрация защитить президента от вопросов. Она ответила отрицательно.

Реклама

Журналисты еще раз спросили, почему в план президента не включили ни одного брифинга, ведь его предшественники часто общались с прессой напрямую. Пресс-секретарь заявила, что в этом нет необходимости — он и так часто отвечает «на выкрикиваемые вопросы». Такой ответ тоже не понравился репортерам, они начали роптать. Карин Жан-Пьер еще раз сказала, что Джо Байден выступал перед журналистами, уже отвечал на вопросы и делать это еще раз в ближайшее время не станет.

«Это беспрецедентно, что президент отвечает на столько выкрикиваемых вопросов. <…> Я слышу вас каждые пару месяцев, когда вы, ребята, спрашиваете нас об официальной пресс-конференции», — заявила она.

Пресс-секретарь попросила закрыть эту тему и перейти к следующей. По словам автора статьи, ей не в первый раз пришлось оправдываться за нежелание Джо Байдена выступать перед журналистами. В марте их возмутило, что он не устроит отдельного брифинга после встречи с премьер-министром Ирландии в Белом доме.

Джо Байден регулярно совершал ошибки, из-за которых избиратели требовали проверить его ментальное здоровье. На заводе в Миннесоте президент США потерял мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, а на встрече с жителями штата Миссисипи перепутал название города с известным журналом о музыке.