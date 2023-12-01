Мир 01 декабря 2023, 23:51 Журналисты назвали жестоким назначение Байдена на второй срок из-за его психики NYP: жестоко назначать Байдена на второй срок из-за его психических проблем РИА «Новости»

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Отправлять на второй срок нынешнего американского лидера Джо Байдена будет жестоко по отношению к нему и его команде. Такое мнение высказали журналисты издания New York Post.

«Очевидные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким допуск его кандидатуры на президентские выборы в 2024 году», — написали авторы статьи

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Журналисты отметили, что работники Белого дома всячески стараются оградить главу государства от публичного внимания. Если политик будет баллотироваться на переизбрание, то процесс произойдет без его участия.

Издание обратило внимание на результаты опросов, которые указали на желание демократов видеть другого президента после Байдена, однако партийный истеблишмент не хочет с этим мириться.

Ранее Байден попытался прочитать слово с телесуфлера во время выступления на форуме бизнес-лидеров АТЭС. С первого раза у президента США это не получилось, и политик сдался, заявив, что даже «пытаться не будет».