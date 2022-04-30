Журналисты назвали скучной работу в Белом доме при Байдене

Работа журналистов в Белом доме стала скучной при администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил корреспондент газеты Politico Макс Тани.

По словам Тани, раньше репортеры Вашингтона считали работу в Белом доме жемчужиной американской политической журналистики. Должность при администрации действительно открывала большие перспективы.

«Но во времена Байдена место в зале для брифингов имени Джеймса Брейди в Западном крыле Белого дома стало чем-то совершенно другим. Это стало скукой», — отметил корреспондент.

Он пояснил, что некоторые работающие в Белом доме журналисты считают, что попадающие в СМИ сюжеты важны и содержательны, но лишены шарма. Такими материалами бывает сложно привлечь внимание аудитории. Как полагает Тани, это не связано с отсутствием таланта у того или иного специалиста.

«Скорее, то, что происходит, является выполнением центрального обещания Байдена. Баллотируясь на выборах против Дональда Трампа, самого театрального, жаждущего внимания, <…> вызывающего панику президента за последнее время, он пообещал снова сделать вашингтонские новости скучными. Что ж, миссия выполнена», — заключил корреспондент.

При этом другой журналист назвал работу в Белом доме не только скучной, но и трудной. Он подчеркнул, что для получения сенсации нужно потрудиться.