Журналисты National Interest назвали русский танк «кошмаром для НАТО»

Авторы статьи оценили Т-95 как «высокомобильный, хорошо бронированный, с огневой мощью — отличной огневой мощью». Они обратили внимание на то, что этот танк с пушкой на 152-мм обошел бы все существующие аналоги.

Журналисты подчеркнули его мобильность и защиту. По их словам, некоторые детали Т-95 использовали для разработки танка Т-14 «Армата».

Эксперты заметили, «если бы Т-95 поступил в серийное производство, он стал бы кошмаром для НАТО».