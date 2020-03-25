Журналисты National Interest назвали русский танк «кошмаром для НАТО»
Американские журналисты проанализировали русский танк Т-95. По мнению специалистов, НАТО стоило бы опасаться его. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на National Interest.
Авторы статьи оценили Т-95 как «высокомобильный, хорошо бронированный, с огневой мощью — отличной огневой мощью». Они обратили внимание на то, что этот танк с пушкой на 152-мм обошел бы все существующие аналоги.
Журналисты подчеркнули его мобильность и защиту. По их словам, некоторые детали Т-95 использовали для разработки танка Т-14 «Армата».
Эксперты заметили, «если бы Т-95 поступил в серийное производство, он стал бы кошмаром для НАТО».