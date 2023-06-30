Мир 30 июня 2023, 12:01 Журналисты нашли в отчетах Минфина США подозрительные расходы на Украину через третьи страны Orinoco Tribune: в отчетах Минфина нашли необоснованные расходы США на Украину Официальный сайт президента Украины

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Несмотря на угрозу дефолта, правительство США выделило деньги на платежи по госдолгу Украины, оплатило контракт с мошеннической организацией и перевело деньги для киевского режима другим странам. Журналисты проанализировали отчетность американского Минфина и нашли несколько подозрительных траншей, сообщило Orinoco Tribune.

Общую сумму расходов на Украину американские власти называть отказались, Минфин проигнорировал запрос издания. Тогда журналисты подняли выложенные в открытый доступ документы, чтобы оценить масштабы финансовой помощи.

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Служба социального обеспечения направила украинскому правительству в 2022 и 2023 годах 4,48 миллиона долларов. Агентство США по международному развитию (USAID) на пороге дефолта перевело деньги на госдолг Украины.

«Примером странных расходов является то, что USAID выплатило суверенный долг Украины на сумму 4,5 миллиарда долларов за счет платежей, сделанных Всемирному банку», — заявил автор расследования.

Это же агентство выделило Украине 21,8 миллиарда долларов, или 41% от всех потраченных за отчетный период средств. Часть финансирования, предназначенного для киевского режима, USAID перевел не на Украину, а ​​в Кению и Эфиопию через другие агентства.

В финансовых документах нашли недочет, который не смогли объяснить. Американские чиновники отправили дополнительные средства, указав Украину в качестве обоснования расходов, а не места назначения. Среди платежей по контрактам обнаружили транш Пентагона в размере 4,25 миллиона долларов военному водолазному подрядчику, которого в комитете сената по вооруженным силам назвали «мошеннической компанией».