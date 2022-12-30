Мир 30 декабря 2022, 11:29 Журналисты нашли предупреждение Минобороны об опасности расширения НАТО 20-летней давности Times: Минобороны России в начале 2000-х предупреждало, что расширение НАТО будет ошибкой РИА «Новости»

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Экс-министр обороны России Игорь Сергеев еще в начале 2000-х предупреждал коллег из НАТО об ошибочности расширения альянса. Об этом сообщили журналисты издания Times. Они узнали о предсказании Сергеева из конфиденциальных документов, опубликованных британским национальным архивом в Кью.

Автор предупреждения 20-летней давности занимал пост главы Минобороны России в период с 1997 по 2001 год.

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По данным источников, изученных журналистами, президент РФ Владимир Путин в 2001 году заявил тогдашнему премьеру Британии Тони Блэру, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО. Это произошло во время приезда экс-министра в Москву.

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«Сергеев заявил коллегам из НАТО, что дальнейшее расширение [альянса] было бы крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва „предпримет соответствующие шаги“», — рассказали авторы материала.

После начала спецоперации власти России называли приближение НАТО к границам страны одной из причин начала кампании на территории Украины.