Мир 23 марта 2023, 11:04 Журналисты из Великобритании обнаружили спецотряд с Украины, управляемый через ЦРУ Times: на Украине действует управляемый через спутник ЦРУ спецотряд Фото: правительство США

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На территории Украины действует местный специализированный отряд, цели для которого определяют через спутник ЦРУ. Об этом рассказали журналисты британского таблоида Times. Источник данных они не указали, однако сослались на ряд заявлений командования ВСУ.

По их словам, группировка формально числится как спецотряд из полицейских. Члены этой организации, по данным авторов материала, тесно сотрудничают с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Также журналисты привели слова неназванного командира этого спецотряда. Тот заявил, что его подчиненные самостоятельно выбирают миссии для исполнения. При этом члены спецотряда могут увидеть их только на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ.

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По данным авторов материала, в основном заданиями для организации являются сбрасывание бомб и корректировка артиллерийского огня.