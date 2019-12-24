Журналисты из России впервые попали в сирийскую Ракку

Российские журналисты впервые смогли попасть в освобожденную Ракку, которая раньше была «столицей» террористический организации «Исламское государство»*. Представители СМИ пообщались с местными жителями и оценили состояние города.

Как пишет РИА «Новости», в Ракке журналистов сопровождали военные. Проехав по городу, репортеры увидели разрушенные улицы, дома и бывшие предприятия. Если раньше там производили сахар, бетон и выращивали треть всей пшеницы страны, то теперь от заводов ничего не осталось.

Ракку уже начали восстанавливать, но город еще находится в плачевном состоянии. Открылись первые магазины, но люди могут позволить себе покупать только воду, хлеб и самую дешевую еду.

«Мы устали жить на этой свалке, в которую превратился наш город. У меня много детей — все они хотят жить в мире», — рассказала журналистам Аиша, живущая в Ракке.

Кроме того, в городе все еще небезопасно. Многие точки остаются заминированными и где-то скрываются боевики. Согласно официальной информации, за прошедший год погибли 119 местных жителей.

«Мы боимся, везде боеприпасы, вот видите, граната валяется, они повсюду, их никто не убирает. Зачищать эти кварталы бессмысленно: нет освещения, нет блокпостов», — отметил другой сириец Омар.

Также сложности возникают и с переправой, так как мосты через Евфрат сейчас разрушены. Люди могут добраться на противоположный берег, заплатив доллар за паром. Однако такая цена слишком высока для населения.

В 2013 году террористы захватили Ракку и через год объявили ее столицей ИГ*. Из города убежали порядка 250 тысяч человек. Освободить населенный пункт удалось только в 2017-м после проведения операции «Сирийских демократических сил».

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.