Мир 09 сентября 2023, 14:43 Журналисты из разных стран сделали фотографии с флагом России на саммите G20 РИА «Новости»: иностранные журналисты фотографировались с флагом РФ на G20 РИА «Новости»

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Журналисты со всего мира фотографировались на фоне российского флага на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо за то, что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы — российская сторона — постарались и привезли», — заявила журналистка Екатерина Надольская.

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По ее словам, идея привезти флаг возникла после саммита БРИКС. Она добавила, что российский триколор вызвал такой ажиотаж, что она решила снова взять его на международное мероприятие.

Журналистка обратила внимание на любовь жителей Индии к России. По ее мнению, страна «тепло и дружественно» приняла представителей прессы страны.

Организаторы саммита использовали для проведения мероприятия новейший голосовой онлайн-переводчик Bhashini. С его помощью они поприветствовали журналистов на русском языке.