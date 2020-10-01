Журналисты из разных стран пострадали во время обстрелов в Карабахе. Один из них в тяжелом состоянии

Боевые действия в Нагорном Карабахе привели к ранениям не только военнослужащих Армении и Азербайджана. На линии соприкосновения под обстрел попали российские, французские и армянские журналисты.

«Двое журналистов французского издания Le Monde пострадали от бомбежки азербайджанских Вооруженных сил близ города Мартуни. Их везут в городскую больницу», — привело РИА «Новости» сообщение Армянского единого информационного центра, работающего при правительстве Армении.

Позже в центре уточнили, что один из журналистов находится в тяжелом состоянии. Сейчас его оперируют в медицинском центре Степанакерта.

Кроме того, азербайджанские военные обстреляли машину, в которой ехали репортеры международного новостного агентства Agence France-Presse (AFP). На фотографиях с места видно, что у автомобиля треснуло лобовое стекло, а окно заднего сидения полностью рассыпалось.

По данным информационного штаба Карабаха, во время обстрела никто не погиб, но есть тяжелораненые. Пока точное количество пострадавших устанавливается.

Под обстрел в Нагорном Карабахе попал и заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. В зоне боевых действий мужчина работал без съемочной группы.

«Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, он не пострадал. Сейчас он находится в бомбоубежище», — сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко «Интерфаксу».

Кроме того, ранения в Мартуни получил оператор телеканала «Армения» Арам Григорян. По словам диктора новостей телеканала Ерны Елизбарян, сотрудник прессы отделался легкой травмой. Еще одного армянского журналиста ранили в спину. Сейчас Севак Вардумян направляется в больницу, пишет 24News. Именно в этом агентстве работает мужчина.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что порядка 200 журналистов получили аккредитацию для освещения ситуации в Нагорном Карабахе. Они представляют более 50 иностранных СМИ.