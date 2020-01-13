Зарубежные страны так или иначе мешают строительству «Северного потока — 2». Сначала Дания долго не могла дать разрешение на проведение труб в своих водах, а потом Америка ввела санкции. России осталось всего 160 километров, но страна может снова столкнуться с проблемами. Достроить газопровод можно с помощью двух кораблей — «Академика Черского» и «Фортуны». Однако первый является собственностью «Газпрома», а потому введение его в эксплуатацию вызовет немедленные санкции со стороны официального Вашингтона.