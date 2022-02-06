Журналисты Deutsche Welle могут сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца во время его поездки в Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не увидела в этом никакой проблемы.

«Конечно, какие проблемы», — ответила Захарова на вопрос о возможности сопровождать Шольца в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она уточнила, что в качестве корреспондентов представители DW могут отправляться в короткие командировки. Также журналисты могут посещать Россию в любом виде в составе делегаций своих руководителей, которые их финансируют.

«Корпункт закрыли и попросили сдать аккредитации тех, кто здесь работает на постоянной основе», — пояснила официальный представитель российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц приедет в Москву 15 февраля. Как заявило издание Der Tagesspiegel, власти Германии запретили корреспондентам Deutsche Welle сопровождать канцлера. Решение объяснили нежеланием Шольца создавать конфликтную ситуацию с Россией, написало ИА Nation News. Позже эту информацию опровергли.