По сообщению Daily Mail, Ле Мезюрье побывал в больнице из-за повышения артериального давления, а позже его нашли мертвым. На теле основателя организации «Белые каски» не обнаружили следов насильственной смерти и подтвердили гипотезу о самоубийстве. Однако издание попыталось найти «русский след» в этой трагедии.

По словам экономки Гюль Файзуллаевой, Ле Мезюрье в последнее время выглядел «очень усталым» и «напряженным», а также упоминал про плохое самочувствие и даже отказался от ужина в день гибели.

«Я измерила его давление, и оно было 160/120. Мы обратились в больницу. Врачи ему сделали укол, после этого мы вернулись домой», — рассказала Файзуллаева.

Женщина отметила, что у британского офицера были проблемы со сном, и из-за этого он начал принимать снотворное.

Daily Mail особо отметило спасение «Белыми касками» якобы «множества жизней людей в Сирии» и критику работы организации со стороны России. Также издание указало, что «за его (Ле Мезюрье — прим.ред.) преждевременную смерть могли быть ответственны «неведомые силы».

Домработница основателя «Белых касок» с уверенностью ответила корреспондентам, что русских в доме офицера не было.

Британские журналисты, не найдя весомых аргументов, сделали акцент на «примечательном» расположении дома, где умер Ле Мезюрье.

«Роскошный 100-летний дом с видом на море в Турции Ле Мезюрье со своей женой арендовал и старался приезжать туда на выходные», — сообщило издание и уточнило, что по соседству расположен дом, где в 1920-х — начале 1930-х годов жил в изгнании советский революционер Лев Троцкий.