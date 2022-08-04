Журналисту Шустеру запретили въезд на Украину — СМИ
«Страна.ua»: журналисту Савику Шустеру на три года запретили въезд на Украину
Известному журналисту Савику Шустеру на ближайшие три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
По информации источника, Савика Шустера внесли в так называемый «красный список».
«По нему установлен „маячок“ уведомления, по которому сотрудник пограничной службы должен будет остановить Шустера на границе и не впустить его на Украину, на основании режима военного положения и наличия у Шустера гражданства другой страны», — объяснил собеседник издания.
Он пояснил, что фактически по Шустеру дана установка не впускать его на Украину, как иностранного гражданина, без объяснения причин.
Ранее Шустер заявлял, что является гражданином Италии. В данный момент он находится не на Украине. В начале 2000-х он работал на российском телеканале НТВ.
Власти Украины запретили въезд в страну многим деятелям российской культуры, в частности Никите Михалкову, Льву Лещенко, Карену Шахназарову, Наталье Варлей, Павлу Лунгину, Валентине Талызиной, Александру Розенбауму и другим.