Известному журналисту Савику Шустеру на ближайшие три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации источника, Савика Шустера внесли в так называемый «красный список».

«По нему установлен „маячок“ уведомления, по которому сотрудник пограничной службы должен будет остановить Шустера на границе и не впустить его на Украину, на основании режима военного положения и наличия у Шустера гражданства другой страны», — объяснил собеседник издания.

Он пояснил, что фактически по Шустеру дана установка не впускать его на Украину, как иностранного гражданина, без объяснения причин.

Ранее Шустер заявлял, что является гражданином Италии. В данный момент он находится не на Украине. В начале 2000-х он работал на российском телеканале НТВ.

Власти Украины запретили въезд в страну многим деятелям российской культуры, в частности Никите Михалкову, Льву Лещенко, Карену Шахназарову, Наталье Варлей, Павлу Лунгину, Валентине Талызиной, Александру Розенбауму и другим.