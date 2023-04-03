Мир 03 апреля 2023, 19:53 Журналисту Подоляке предъявили обвинения в госизмене на Украине СБУ заочно предъявила журналисту Юрию Подоляке обвинения в госизмене РИА «Новости»

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Журналисту Юрию Подоляке заочно предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В пресс-службе СБУ отметили, что блогера заподозрили в госизмене, а также в действиях, направленных на захват власти в стране.

«Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины», — рассказали представители украинской спецслужбы.

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По данным СБУ, находясь в России Подоляка якобы распространял недостоверную информацию о происходящем в зоне спецоперации. Журналиста заподозрили в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса страны. В офисе генпрокурора Украины отметили, что обвинение предъявили украинскому блогеру-миллионнику, до февраля 2022 года выехавшему в Россию.

В конце февраля президент Владимир Путин наградил блогеров Юрию Подоляку и Михаила Онуфриенко за освещение событий в зоне проведения СВО. В указе главы государства сказано, что они внесли вклад в работу Российского военного-исторического общества (РВИО).