  • Журналистов НТВ не пустили на Украину

    13 декабря 2019, 19:56

    Дарья Бунякова

    Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «нормандской четверки» предложил российским журналистам приехать в страну. Съемочная группа НТВ решила воспользоваться случаем, но получила отказ во въезде в киевском аэропорту.
    Журналистов НТВ не пустили на Украину

    «Походите ножками»: Зеленский предложил российским СМИ приехать на Украину

    Подробнее

    По словам корреспондента НТВ Сергея Савина, он вместе с журналистами прилетел в аэропорт Борисполь утром 13 декабря.

    «Сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать», — отметил он.

    Съемочная группа собиралась сделать материал по убийству Павла Шеремета, переговорам по транзиту газа, ситуации в Донбассе и обмену пленными, который обещал Зеленский.

    «Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы, на въезд на Украину. Официальная причина — я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь», — рассказал Савин.

    Саммит «нормандской четверки» проходил 9 декабря в Париже. Во время пресс-конференции Зеленский предложил российским журналистам приехать на Украину и своими «глазками» увидеть реальное положение дел в стране. После этого, 12 декабря, съемочная группа телеканала «Звезда» сообщила, что ее пустили в Киев.