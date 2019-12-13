Журналистов НТВ не пустили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «нормандской четверки» предложил российским журналистам приехать в страну. Съемочная группа НТВ решила воспользоваться случаем, но получила отказ во въезде в киевском аэропорту.

«Походите ножками»: Зеленский предложил российским СМИ приехать на Украину Подробнее

По словам корреспондента НТВ Сергея Савина, он вместе с журналистами прилетел в аэропорт Борисполь утром 13 декабря.

«Сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать», — отметил он.

Съемочная группа собиралась сделать материал по убийству Павла Шеремета, переговорам по транзиту газа, ситуации в Донбассе и обмену пленными, который обещал Зеленский.

«Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы, на въезд на Украину. Официальная причина — я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь», — рассказал Савин.

Саммит «нормандской четверки» проходил 9 декабря в Париже. Во время пресс-конференции Зеленский предложил российским журналистам приехать на Украину и своими «глазками» увидеть реальное положение дел в стране. После этого, 12 декабря, съемочная группа телеканала «Звезда» сообщила, что ее пустили в Киев.