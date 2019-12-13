Журналистов НТВ не пустили на Украину
«Походите ножками»: Зеленский предложил российским СМИ приехать на УкраинуПодробнее
По словам корреспондента НТВ Сергея Савина, он вместе с журналистами прилетел в аэропорт Борисполь утром 13 декабря.
«Сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать», — отметил он.
Съемочная группа собиралась сделать материал по убийству Павла Шеремета, переговорам по транзиту газа, ситуации в Донбассе и обмену пленными, который обещал Зеленский.
«Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы, на въезд на Украину. Официальная причина — я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь», — рассказал Савин.
Саммит «нормандской четверки» проходил 9 декабря в Париже. Во время пресс-конференции Зеленский предложил российским журналистам приехать на Украину и своими «глазками» увидеть реальное положение дел в стране. После этого, 12 декабря, съемочная группа телеканала «Звезда» сообщила, что ее пустили в Киев.