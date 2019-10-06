Журналистов «Известий» обстреляли в Донбассе

Журналисты мультимедийного информационного центра «Известия» попали под обстрелы в ДНР. В результате никто не пострадал.

ВСУ четырежды за сутки обстреляли ЛНР Подробнее

Как пишет сайт газеты «Известия», позиции в поселке Коминтерново обстреливали украинские военные. В это время там находился корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев. Они не получили никаких ранений, но просидели полтора часа в подвале. В Донбассе журналисты снимали последствия обстрела, который прошел накануне.

«Мы собирались покинуть поселок Коминтерново, но попали под обстрел. Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие», — рассказал Полторанин.

Уехать получилось только ближе к вечеру. Съемочную группу вывез из поселка сотрудник народной милиции ДНР.