Мир 08 марта 2023, 08:35 Журналистов из США уличили в намеренном запутывали расследования по «Северным потокам» Советник-посланник РФ Леденев: Россия не верит выводам разведки США по Северным потокам» РИА «Новости»

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Публикации в американских СМИ с утечками данных от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках"сбивают расследование с толку. Таким мнением поделился российский советник-посланник Андрей Леденев. Его процитировал ТАСС.

Таким образом он прокомментировал недавнюю статью публикацию в The New York Times о подрывах на трубопроводах.

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«Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила зеленый свет в местном информационном поле, буквально вмиг облетев СМИ», — отметил Леденев.

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Он отметил, что в то же время материалы с другой точкой зрения на произошедшее не получали такой огласки. По его мнению, намеренное увеличение охвата материалов с утечками данных могло быть намеренным. Такие статьи. По словам Леденева, могли увести внимание от реальных причастных к ситуации.

Также Леденев добавил, что представители РФ не доверяют выводам американских разведслужб по подрывам на «Северных потоках». По его словам, эти заключения вряд ли являются беспристрастными.