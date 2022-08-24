Журналистам «Дождя» пригрозили высылкой из Латвии. Так они попробуют на вкус местную демократию

Журналистов телеканала «Дождь»*, перебравшихся в Латвию, могут депортировать из страны. После перепалки с местным режиссером появилась информация, что они работают по туристическим визам. Вопросом заинтересовались в Госинспекции труда и пограничной службе республики. О нюансах латвийской демократии специально для Telegram-канала «360» поразмышлял автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь эксперта.

Неудобные вопросы

Тут недавно вспыхнула крупная ссора между латвийским режиссером Алвисом Херманисом и ТВ-каналом «Дождь»*, который обрел себе пристанище в Риге. Скандал вспыхнул после того, как журналистка «Дождя»* Котрикадзе интервьюировала мэра Риги, господина Мартиньша Стакиса. Госпожа Котрикадзе, видимо, думая, что она все еще в России, начала по своей привычке задавать господину мэру очень неудобные вопросы. Но в «свободной демократической» Латвии такое не приветствуется, тем более со стороны каких-то приблудных иностранцев, к тому же разговаривающих на русском языке.

Источник фото: Austin Distel / Unsplash. com

Посмотрев интервью, господин Херманис пришел в настоящее бешенство, обозвал «Дождь»* «агентами влияния Кремля», которых специально заслали, чтобы развалить молодую прибалтийскую республику. А еще Алвис пообещал пожаловаться в соответствующие органы и добиться того, чтобы сотрудников «Дождя»* лишили виз и вышвырнули из страны.

Демократия по-латвийски

И вот в Twitter появляется информация о том, что коллектив «Дождя»* работает в Латвии, имея при этом не рабочие, а туристические визы. И теперь Государственная инспекция труда Латвии проверит всех сотрудников ТВ-канала на наличие виз, позволяющих работать в стране. А в случае несоответствия к решению данного вопроса будет подключена Государственная пограничная служба. Говоря проще, нарушителей могут депортировать из страны.

В общем, получилось очень изящно. А главное, все по закону. Я так думаю, что Алвис Херманис, который настучал сам или являлся инициатором для какого-то коллективного стука, очень доволен собой. Да и совесть у него чиста. Сам он длительное время работал в России именно по рабочей визе. И теперь даже обладает неким моральным превосходством, если можно так выразиться.

Источник фото: Darya Tryfanava / Unsplash. com

Но я особенно рад за сотрудников ТВ-канала «Дождь»*, которые частенько рассказывали, насколько Латвия свободная и демократичная страна в сравнении с авторитарной Россией. Пусть теперь попробуют эти демократию и свободу на вкус. Приятного аппетита.

* Телеканал «Дождь» — организация, включенная Минюстом в список иноагентов.