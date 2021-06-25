Байден пообещал довести журналистов до безумия

Президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами пообещал в ближайшие четыре года свести их с ума по тяжелым переговорным вопросам. Американский лидер также добавил, что представители прессы слишком хорошо его знают.

На выступлении в Белом доме Байден заявил, что занимает пост президента США уже 150 дней. Он подчеркнул, что это «пока довольно хорошо получается». По мнению политика, в этом нет его заслуга, это заслуга выстроенной системы, которая так работает, сообщило РИА «Новости».

Байден также прокомментировал инфраструктурную реформу в США. На сегодня по ней не достигнуто согласие в парламенте. Как отметил глава Белого дома, он прекрасно понимает, когда не отвечает на вопросы журналистов об осуществлении инициативы. При этом он слегка ударил кулаком по трибуне.

Журналистов же Байден пообещал довести до безумия в ближайшие четыре года. Он также обязался «говорить правду так, как он видит». При этом президент США подчеркнул, что давно занимается политикой и общается с сенатом и палатой представителей.

«Это не означает, что я буду всегда прав. Но я не буду обсуждать что-то с прессой, пока я веду переговоры об этом в частном порядке с коллегами», — заключил глава Белого дома.