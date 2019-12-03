  • Журналистов Bloomberg не пустят на предвыборные мероприятия Трампа

    03 декабря 2019, 00:34

    Кирилл Фролов

    Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа откажет журналистам агентства Bloomberg в аккредитации на свои мероприятия. В штабе объяснили это тем, что в президентскую гонку вступил глава агентства, миллиардер Майкл Блумберг, и это подрывает доверие к его изданию.
    Журналистов Bloomberg не пустят на предвыборные мероприятия Трампа

    Также руководитель штаба Брэд Парскаль связал действия штаба с недавним заявлением Bloomberg. Агентство сообщило, что не будет проводить журналистские расследования в отношении своего владельца, а также других кандидатов от Демократической партии.

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    Парскаль назвал такую практику «тревожной и неправильной», отметив, что Bloomberg продолжит писать критические материалы про Трампа.

    В самом агентстве отвергли обвинения в предвзятости. Там заявили, что «честно и беспристрастно» рассказывали о Трампе с момента его выдвижения в президенты в 2015 году, и продолжат это делать, несмотря на отсутствие аккредитации.

    Также агентство выделит отдельного репортера для освещения предвыборной кампании Майкла Блумберга.

    Праймериз Демократической партии начнется в феврале 2020 года. Окончательно кандидата определят в июле.