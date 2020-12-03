Журналистов Baltnews и Sputnik обвинили в нарушении режима санкций ЕС

Против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела в Латвии. Им предъявили обвинения в нарушении режима санкций ЕС. У них провели обыски, а также взяли подписки о невыезде.

«Наказание по статье предполагает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения», — говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram.

Там уточнили, что граждан Латвии обвинили по статье 84 уголовного закона страны из-за того, что они работали на агентство МИА «Россия сегодня». По версии Литвы, Эстонии и Латвии, агентство попадает под персональные санкции Евросоюза, которые наложили на его гендиректора Дмитрия Киселева в 2014 году.

В сообщении сказано, что квартиры сотрудников МИА «Россия сегодня» обыскали, у них конфисковали средства связи и технику. Кроме того, с них взяли подписки о неразглашении. Глава информационного агентства Baltnews Андрей Стариков рассказал, что знает как минимум о шести сотрудников, которых обыскали. При этом некоторые из них не выходят на связь.

Он назвал эти события «правовым беспределом» и подчеркнул, что журналистам может грозить до восьми лет заключения.

«Масштабы репрессий таковы, что мы понимаем, что (это) не инициатива только Латвии», — процитировало его слова Радио Sputnik.