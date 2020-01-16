Журналистку запугали хищной коалой. Шутка удалась и принесла денег на корм для животных

Британская журналистка Дэби Эдвард, которая работает в азиатском отделении ITV News, пала жертвой розыгрыша. Она поверила, что коалы могут быть опасны и для общения с ними надо надеть бронежилет и защитные очки. Пранк попал на видео и стал вирусным в Австралии.

Подстроил штуку продюсер Шон Мулкахи, который и опубликовал потом розыгрыш в соцсетях. В Австралии часто пугают туристов хищными повадками миролюбивых коал. Эту же историю преподнесли журналистке ветеринар и владелец национального парка на острове Кенгуру, куда Деби приехала снимать сюжет о лесных пожарах.

Шутники предупредили ее, что во избежание укусов кровожадного хищника, необходимо надеть специальную одежду. Без нее, якобы, брать на руки зверька небезопасно. Женщина поверила, и отсняла репортаж в защитном жилете. Затем шутники у нее на глазах передали зверька из рук в руки, и она поняла, что ее разыграли.

Шон Мулкахи написал, что в огне погибли 40 тысяч кенгуру. Среди этого ада работникам национального парка захотелось хоть чуть-чуть позитива.

«Во времена трагедий и непрекращающихся страданий, юмор — лучшее лекарство. Это Деби Эдвард, корреспондент британского канала ITV News. Я имел удовольствие работать с ней несколько раз, и могу сказать, что она профессионал и настоящая леди. Но я — австралиец, а, значит, негодяй и обманщик. Если вам понравилось видео, не дайте унижению Деби пропасть впустую! Пожалуйста, помогите деньгами парку, который помогает этим коалам», — написал он.