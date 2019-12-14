  • Журналистку НТВ не пустили на Украину

    14 декабря 2019, 15:51

    Андрей Иванов

    Украинские пограничники не пустили корреспондента НТВ Александру Тонких в Киев. Ей отказали во въезде из-за того, что в 2016 году она была в Крыму. Об этом сообщил сайт Госпогранслужбы Украины.
    Журналистку НТВ не пустили на Украину

    Сообщается, что Тонких прибыла в аэропорт Борисполь из Стамбула. «Во время пограничного контроля гражданка отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман», — пишет сайт украинской пограничной службы. Также в материале об отказе Тонких во въезде выложили скриншоты с ее страницы в Instagram, где журналистка опубликовала фотографии из поездки в Крым.

    Журналистов НТВ не пустили на Украину

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    Накануне в Киев также не пустили корреспондента НТВ Сергея Савина. Пограничники заявили, что он не смог подтвердить цель пребывания на Украине.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов в Киев, чтобы они смогли лично наблюдать за тем, что действительно происходит в стране.