Журналистку НТВ не пустили на Украину

Сообщается, что Тонких прибыла в аэропорт Борисполь из Стамбула. «Во время пограничного контроля гражданка отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман», — пишет сайт украинской пограничной службы. Также в материале об отказе Тонких во въезде выложили скриншоты с ее страницы в Instagram, где журналистка опубликовала фотографии из поездки в Крым.

Журналистов НТВ не пустили на Украину Подробнее

Накануне в Киев также не пустили корреспондента НТВ Сергея Савина. Пограничники заявили, что он не смог подтвердить цель пребывания на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов в Киев, чтобы они смогли лично наблюдать за тем, что действительно происходит в стране.