Вывоз зерна с Украины: куда отправили | 360°

Эксклюзив 07 сентября 2022, 14:42 Поделиться Telegram

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Viber Украина показала истинное лицо, обделив зерном голодающие страны Журналистка Витязева: в ситуации с зерном РФ позволила Украине показать ее истинное лицо РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что зерно с Украины везут в страны, которые в нем нуждаются значительно меньше, чем многие другие государства. Вся продукция с Украины попадает в голодающие страны по остаточному принципу, отметила в беседе с «360» журналистка Юлия Витязева. Из более чем 50 судов с зерном лишь два имели гуманитарное назначение груза. При этом президент Украины Владимир Зеленский сделал очень громкое заявление.

Далее — прямая речь Витязевой

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Зеленский сказал, что накормил весь мир. Вот так скромно вчера выступил. Нужно понимать, что речь идет о программах кредитования под благородным предлогом помощи украинским фермерам. И изначально это зерно, начиная с семян, уже было американским. Им давали кредиты, субсидии, заставляли покупать у себя удобрения и семена, технику. Это зерно все их.

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Когда Владимир Владимирович говорил, что «надули» всех, включая беднейшие страны, некоторые начали кричать, что мы, мол, позволили себя обмануть… Нет. Мы изначально знали, что так будет. Просто хотели, чтобы это было не со ссылкой на наши слова, а чтобы весь мир увидел. Мы позволили Украине продемонстрировать свое лицо. Даже не столько Украине, она подневольная… Это тот самый звериный оскал капитализма.

Стоит ли ждать какой-то реакции от ООН и других международных организаций? Нет, им просто нечего сказать.

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