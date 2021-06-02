Журналистка занялась сексом во время интервью со свингерами

Датская журналистка Луиза Фишер занялась сексом во время интервью для Radio4 с посетителем клуба свингеров. Радиостанция не стала удалять эфир, а опубликовала его в Twitter.

Девушка записывала репортаж в клубе свингеров Swingland в городе Исхой недалеко от Копенгагена. Журналистка хотела узнать мнение посетителей о возобновлении работы клуба после снятия коронавирусных ограничений.

Немецкому изданию Bild Фишер рассказала, что не планировала интимной близости во время интервью. Ей хотелось создать доверительную атмосферу, так как свингеры оказались немного закрытыми. Журналистка рассказала, что она нашла людей для интервью в зале клуба, затем они переместились на большую кровать.

«У меня нет партнера, это определенно облегчило мне задачу», — сказала журналистка.

Луиза отметила, что большинство отзывов на репортаж были положительными. Но некоторые журналисты раскритиковали такой тип интервью, они заявили, что она перешла черту.

Шеф-редактор Луизы Фишер Тина Крагелунд похвалила девушку за эксперимент, ведь многие репортажи журналисты делают на основе личного опыта. Главное, по мнению Тины, что журналистка сама этого хотела.