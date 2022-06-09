Журналистка Витязева прокомментировала нежелание Польши выплачивать украинцам пособия

Журналистка Юлия Витязева прокомментировала новость о том, что многие поляки, несмотря на благосклонное отношение к украинцам, высказываются против предоставления им местных социальных пособий. Об этом написал сайт Runews.

По ее словам, Польша не обязана всю жизнь содержать «украинских бездельников».

«Почему Польша отказалась выплачивать украинцам пособия? Бюджет не резиновый. Содержать всю жизнь украинских бездельников Польша не намерена. Зато Польше нужна дешевая рабочая сила. И все эти украинские беженцы, которые оказались на ее территории, — это потенциальные работники», — сказала журналистка.

Витязева также добавила, что несмотря на наличие у украинцев сразу нескольких высших образований, они не нужны Польше в качестве высокооплачиваемых специалистов.