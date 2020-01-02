Журналистка упала в обморок после прямого эфира. Зрители подумали, что она пьяна
Сотрудница телеканала СТВ Елена Козлова перед камерой во время прямого эфира очень странно произносила текст: постоянно оговаривалась, выдерживала слишком долгие паузы. Зрители подумали, что девушка находится в неадекватном состоянии после употребления спиртных напитков. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Руководство белорусского телеканала объяснило, что странное поведение ведущей связано с состоянием ее здоровья. Во время прямого эфира с улицы в центральной части Минска Козловой было физически плохо. После прямого эфира она упала в обморок.
Выяснилось, что у журналистки поднялось давление. Прибывшие на место врачи оказали ей помощь.