Журналистка упала в обморок после прямого эфира. Зрители подумали, что она пьяна

Руководство белорусского телеканала объяснило, что странное поведение ведущей связано с состоянием ее здоровья. Во время прямого эфира с улицы в центральной части Минска Козловой было физически плохо. После прямого эфира она упала в обморок.

Выяснилось, что у журналистки поднялось давление. Прибывшие на место врачи оказали ей помощь.