Журналистка обвинила охрану Зеленского в нападении после пресс-конференции в Киеве

Журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзеба сообщила, что пострадала при попытке задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Киеве. По словам Дзебы, ее толкнули на капот машины представители управления государственной охраны (УГО).

Комментарий пострадавшей появился в Telegram телеканала.

«Представители УГО толкнули на капот машины, после этого меня повалили на землю. Вот так завершилась пресс-конференция Владимира Зеленского. Сейчас мы ожидаем скорую помощь», — сообщила Дзеба.

Представители УГО и администрации Зеленского пока никак не отреагировали на эти заявления.

«Газета.ru» со ссылкой на Vesti.ua уточнила, что инцидент произошел, когда автомобиль с Зеленским выезжал из здания, где политик провел встречу со СМИ. По информации издания, охрана Зеленского оттесняла журналистов, действуя при этом достаточно грубо. В итоге возникла давка. Дзеба упала на землю, а охрана президента Украины в это время просто села в автомобиль сопровождения.