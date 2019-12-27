Журналистка и капитан погибли при крушении самолета Bek Air

В катастрофе под Алма-Атой погибли, по последним данным, 12 человек. Среди тех, кто стал жертвой крушения самолета авиакомпании Bek Air, оказались капитан воздушного судна и казахстанская журналистка.

О гибели капитана воздушного судна сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Всего на борту находились пять членов экипажа.

Марат Муратбаев 1961 года рождения числится в списке погибших, уточнили в ведомстве. Их личности, как отметили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, уже установлены. Судьба второго пилота Миржана Мулдакулова и трех бортпроводников пока остается неизвестной.

Еще одной жертвой авиакатастрофы стала выпускающий редактор казахстанского информационного портала Informburo.kz Дана Круглова. Ее смерть подтвердили в редакции новостного ресурса. 35-летняя журналистка отправилась на Fokker-100, чтобы встретить Новый год с родителями в Нур-Султане.

«Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. <…> Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас», — сказал главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.

Самолет авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан утром 27 декабря. Пассажирский Fokker-100 потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. Лайнер упал недалеко от жилого сектора. На его борту было 100 человек.

Крушение, по последним данным, унесло жизни 12 человек. Пострадавших, уточнили в МВД Казахстана, 49. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое. 28 декабря в Казахстане объявили днем общенационального траура.

Республиканские власти временно запретили Bek Air осуществлять перевозки после катастрофы. Расследовать причины крушения будет специальная комиссия.