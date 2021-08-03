Старший редактор газеты The New York Times запретил расследовать происхождение коронавируса своим журналистам. Это было в начале 2020 года.

Об этом сообщил британский журнал The Spectator со ссылкой на источники.

«В начале 2020 года я предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение коронавируса. Мне сказали, что опасно публиковать статью о происхождении коронавируса. Было сопротивление проведению всего, что могло бы свидетельствовать о лабораторном происхождении вируса».

Информацию подтвердил второй источник издания. Он сообщил, что издание пресекло любые попытки выяснить происхождение SARS-CoV-2. Теорией заговора назывались любые отклонения от мнения Всемирной организации здравоохранения.

Ранее в ВОЗ заявили, что готовятся ко второму этапу изучения происхождения коронавируса. Во время первой фазы ученые столкнулись с проблемами. В Китае не предоставили доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии.