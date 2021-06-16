Журналистам кремлевского пула не дали посмотреть игру российской сборной на саммите в Швейцарии
В Женеве на саммите Россия — США журналистам кремлевского пула не дали посмотреть матч сборной РФ с финнами, передает «ПолитРоссия».
По данным издания, журналистам не дали переключить канал на веранде пресс-центра во время переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Безразличны швейцарцам подвиги подопечных Черчесова», — написал в Теlеgrаm журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.