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    16 июня 2021, 20:14

    Журналистам кремлевского пула не дали посмотреть игру российской сборной на саммите в Швейцарии

    Артур Блянихов

    В Женеве на саммите Россия — США журналистам кремлевского пула не дали посмотреть матч сборной РФ с финнами, передает «ПолитРоссия».

    По данным издания, журналистам не дали переключить канал на веранде пресс-центра во время переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    «Безразличны швейцарцам подвиги подопечных Черчесова», — написал в Теlеgrаm журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.