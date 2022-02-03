Журналистам Deutsche Welle закроют допуск в Госдуму

Журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle запретят допуск в Госдуму. Такое поручение дал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала „RT DE“ в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную Думу журналистов германской телерадиокомпании Deutsche Welle», — сообщила пресс-служба Госдумы.

В ГД уточнили, что немецким журналистам также откажут в аккредитации на думские мероприятия. В своем Telegram-канале Володин отметил, что принятые против телерадиокомпании меры могли быть жестче.

«Меры, принятые нашим министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть еще более жесткими. Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим», — написал он.

Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов Германии 1 февраля запретила вещание телеканала RT DE на территории страны. Госминистр Германии Клаудиа Рот заявила, что RT DE вещал без лицензии.

Позже в МИД России заявили о закрытии корпункта Deutsche Welle и аннулировании аккредитации всех работников российского бюро. Такое решение приняли в ответ на действия Германии. Ассоциация журналистов Германии (DJV) попросила отменить меры против телерадиокомпании Deutsche Welle.