Журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест в Белоруссии

Журналист Роман Протасевич находится под домашним арестом. Об этом Би-би-си сообщил его отец. До этого стало известно, что под домашний арест перевели его девушку Софью Сапегу.

При этом родители Романа не видели.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял», — сказал Протасевич-старший, комментируя изменение меры пресечения для сына и его девушки.

Отец Романа также сказал, что власти и адвокаты ничего не сообщают семье о состоянии журналиста. Такое отношение к родным молодого человека Дмитрий Протасевич назвал издевательством.

Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали 23 мая в Минске. Самолет авиакомпании Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в белорусской столице после сообщения о минировании. Позже информация о бомбе на борту не подтвердилась.

Протасевича, который является сооснователем Telegram-канала Nеxta, обвинили в организации массовых беспорядков в стране. Он признал свою вину. Сапега также стала фигуранткой двух уголовных дел.

Утром 25 июня адвокат девушки подтвердил, что она находится под домашним арестом. Защитник ожидает, что в скором времени вопрос о ее освобождении будет решен положительно. Об этом сообщило РИА «Новости».