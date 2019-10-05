Журналиста ранили во время интервью с наркоторговцем в Мексике

Вечером 5 октября неизвестные вломились в дом наркоторговца, где находился журналист издания National Geographic. Съемочная группа записывала интервью с представителем преступного мира Мексики.

Наркоторговца убили, а журналиста ранили. Напавшими на дом оказались боевиками конкурирующей банды, сообщило Reuters.

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«Произошел инцидент с применением насилия, в ходе которого ранили журналиста из международной организации National Geographic. Съемочная группа вела запись в доме, определенном как пункт продажи наркотиков», — цитирует агентство сообщение Генпрокуратуры штата Чиуауа.

Ведомство сообщило, что репортер получил пулю в ногу. Остальные члены съемочной группы не пострадали.

Пострадавшего журналиста увезли в больницу, остальные — находятся под защитой прокуроров.

Накануне репортеры обращались в генпрокуратуру за консультациями по поводу интервью, но не сообщили, что собираются проводить его в доме, где торгуют запрещенными веществами. По этому адресу уже проводились обыски после убийства двух членов местной преступной группировки. По факту нападения полиция начала расследование.

Согласно данным правительства, северный пограничный штат Чихуахуа является одним из самых неблагополучных в Мексике. В 2018 году он занял шестое место среди штатов страны по количеству убийств.