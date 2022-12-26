Мир 26 декабря 2022, 15:58 Журналиста издания Bellingcat Христо Грозева объявили в розыск Расследователя издания Bellingcat Грозева объявили в розыск — МВД РФ

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МВД России объявило в розыск болгарского журналиста-расследователя издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Из обнародованных данных следует, что мужчину разыскивают по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Однако, по какой именно, не уточняется.

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Ранее ФСБ говорило, что Христо Грозев участвовал в планах украинской разведки по угону российских военных самолетов. Летчикам предлагали денежное вознаграждение и получение гражданства одной из стран Евросоюза за перелет и посадку на аэродромы, контролируемые Вооруженными силами Украины.

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