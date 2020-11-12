Журналиста из New Yorker уволили за мастурбацию во время совещания

Представитель СМИ был уверен, что его камера выключена.

«Я был уверен, что меня не видно в Zoom. Я думал, что отключил функцию видео», — признался Тубин.

Тем не менее руководство издания запустило редакционное расследование. Сначала Тубина отстранили от работы, а потом уволили с пометкой в трудовой книжке «По собственному желанию».

Журналист проработал в The New Yorker 27 лет. Он добавил, что всегда будет любить журнал, скучать по коллегам и с нетерпением ждать их новые работы.

Во время того злополучного совещания журналист беседовал с сотрудниками радиостанции WNYC по Zoom, напомнила «Газета.ru».