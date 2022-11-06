Журналиста из Израиля возмутила свастика на рюкзаке украинского солдата | 360°

06 ноября 2022, 17:32
Журналиста из Израиля возмутила свастика на рюкзаке украинского солдата
Журналист The Jerusalem Post Клейн возмутился свастике на рюкзаке солдата ВСУ
Журналиста израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейна возмутила нацистская символика на рюкзаке украинского солдата.
Он опубликовал в Twitter присланное ему фото с солдатом-нацистом. На снимке он отметил аккаунты президента Украины Владимира Зеленского и украинского министерства иностранных дел. Клейн призвал их всех обратить внимание на происходящее.
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«Украинский солдат еврейского происхождения вчера ехал в поезде в Киев и увидел этого украинского солдата с рюкзаком, на котором спереди красовалась нацистская свастика. Надеюсь, это не популярный тренд. Зеленский, я бы посмотрел на это…» — написал израильский журналист.
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Власти Австрии, Италии и Германии выступили против российской резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал, почему так поступили одни из виновников Второй мировой войны.
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