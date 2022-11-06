Журналиста из Израиля возмутила свастика на рюкзаке украинского солдата | 360°

Мир 06 ноября 2022, 17:32 Журналиста из Израиля возмутила свастика на рюкзаке украинского солдата Журналист The Jerusalem Post Клейн возмутился свастике на рюкзаке солдата ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Журналиста израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейна возмутила нацистская символика на рюкзаке украинского солдата.

Он опубликовал в Twitter присланное ему фото с солдатом-нацистом. На снимке он отметил аккаунты президента Украины Владимира Зеленского и украинского министерства иностранных дел. Клейн призвал их всех обратить внимание на происходящее.

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«Украинский солдат еврейского происхождения вчера ехал в поезде в Киев и увидел этого украинского солдата с рюкзаком, на котором спереди красовалась нацистская свастика. Надеюсь, это не популярный тренд. Зеленский, я бы посмотрел на это…» — написал израильский журналист.

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