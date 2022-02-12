Журналист заявил о «нелепом» поступке главы МИД Британии на Красной площади

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс оделась не по погоде и развеселила россиян на Красной площади. Об этом в своем Twitter написал ирландский журналист Брайан Макдональд.

Во время прогулки по Москве британский дипломат решила надеть меховую шапку и шубу. Обозреватель отдельно отметил, что в тот день в городе была температура плюс два градуса.

«Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при -14 градусах. Местные смеялись над Трасс», — рассказал Макдональд.

Для того, чтобы все было наглядно, журналист опубликовал общую фотографию Лиз Трасс с послом Британии в России Деборой Броннерт. Она гуляла по российской столице без шапки, а плащ решила расстегнуть.

«На контрасте с внешним видом британского посла Деборы Броннерт Трасс выглядит еще более нелепо», — заключил обозреватель.

Переговоры глав МИД России и Великобритании прошли в минувший четверг. На повестке беседы оказались требования России по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочаровался тем, как продвигается двустороннее общение.