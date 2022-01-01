Украинцы и россияне так и не стали разными народами, несмотря на призывы и заявления украинских политиков. Так телеканалу NTA заявил журналист Виталий Портников.

«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», — подчеркнул он. К этому приводит, по его мнению, неспособность этого народа ставить государственное выше личного. И это может привести еще и к тому, что от Украины отколется весомая ее территория.

В плане примера единения двух народов Портников назвал сериал «Сваты», который русские и украинцы «смотрят в единой гармонии».

Тем временем актер Федор Добронравов рассказал, что секрет успеха телевизионного сериала «Сваты» заключается в том, что он снимался в атмосфере счастья и юмора, что людям «было хорошо» на съемочной площадке. Проект создан украинской студией «Квартал-95». Было выпущено шесть сезонов, а также мюзикл «Новогодние сваты» и спин-офф «Байки Митяя».