Журналист заявил, что экономику США ждет тяжелейший кризис в истории
Журналист Ульрик Харальд Би заявил, что экономику США ждет тяжелейший кризис в истории после периода распространения коронавируса, сообщил Berlingske.
Уточняется, что Штаты имеют гибкую экономику, несмотря на то, что имеют серьезный внешний долг. По мнению Би, больше американцы не смогут как прежде легко справляться с трудностями. Он считает, что их финансовое положение не будет быстро восстанавливаться и стабилизироваться, пишет ИА «Невские новости».
Журналист отметил, что во втором квартале нынешнего года из-за пандемии СОVID-19 экономика страны пережила большой удар. Он подчеркнул, что уровень спада в прошлом году достиг того же уровня, как и в послевоенный период. В государстве выросло число безработных. На борьбу с этой проблемой власти обещали выделить еще триллион долларов.