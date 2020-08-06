Журналист заявил, что экономику США ждет тяжелейший кризис в истории

Уточняется, что Штаты имеют гибкую экономику, несмотря на то, что имеют серьезный внешний долг. По мнению Би, больше американцы не смогут как прежде легко справляться с трудностями. Он считает, что их финансовое положение не будет быстро восстанавливаться и стабилизироваться, пишет ИА «Невские новости».

Журналист отметил, что во втором квартале нынешнего года из-за пандемии СОVID-19 экономика страны пережила большой удар. Он подчеркнул, что уровень спада в прошлом году достиг того же уровня, как и в послевоенный период. В государстве выросло число безработных. На борьбу с этой проблемой власти обещали выделить еще триллион долларов.