Ситуация с Украиной поставила единство НАТО под угрозу | 360°

Мир 01 октября 2022, 11:24 Поделиться Telegram

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Viber Ситуация с Украиной поставила единство НАТО под угрозу The Hill: единство НАТО по отношению к Украине находится под угрозой РИА «Новости»

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Обстановка в НАТО ухудшается. Кризис угрожает его единству в ситуации с Украиной, заявил журналист Уильям Молони изданию The Hill.

«По мере того, как экономические проблемы охватывают страны альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве [НАТО] в отношении Украины продолжат увеличиваться», — подчеркнул Молони.

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В качестве примера он привел возражения Турции насчет вступления в альянс Швеции и Финляндии, против которого другие страны ничего не имеют.

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Журналист добавил, что о разногласиях в НАТО говорит ситуация с вывозом зерна с Украины в Европу по более низким ценам. В итоге это привело к протестам среди европейских фермеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному режиму. Украинского лидера раскритиковали читатели Daily Mail, призвав заинтересованные стороны к мирному диалогу.

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