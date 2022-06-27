Журналист Welt заявил, что Путин готовит Западу сырьевую ловушку

Президент России Владимир Путин готовит новую сырьевую ловушку для Запада. Об этом написал журналист немецкого издания Welt.

По его словам, Боливия является страной с крупнейшими месторождениями лития в мире. Это сырье активно используют при создании электромобилей — транспорта, на который многие европейские страны планируют полностью пересесть к 2030 годам. В данный момент Боливия ищет партнеров по добыче лития. По мнению автора материала, одним из претендентов является Россия.

«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», — написал он.

Журналист отметил, что российский контроль за Россия месторождениями лития в Боливии укрепит позиции РФ в мире из-за значимости сырья для современной экономики.

В случае, если такой сценарий действительно воплотиться в жизнь, то у Европы возникнет очередная сырьевая зависимость. При этом Россия станет победителем в игре в литиевый покер с Западом, уверен журналист.