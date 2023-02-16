Мир 16 февраля 2023, 12:21 Журналист Владимир Соловьев призвал привлечь дружественные страны к борьбе с Западом

Читать 360tv в

Ведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что России нужно объединиться в более широкую коалицию с дружественными странами в борьбе с коллективным Западом. Об этом сообщило ИА SM.News.

По словам ведущего, в первую очередь, нужно позвать присоединиться к борьбе с неоколониализмом Китай, Иран и КНДР.

Реклама

«Мы должны подключить широчайшую международную общественность к борьбе», — заявил Владимир Соловьев.

Реклама

Он привел в пример времена Великой Отечественной войны, когда на помощь приходили добровольцы из дружественных стран. По его мнению, нужно поступить также, собрав все силы и выступив против Запада большой и крепкой коалицией.