Журналист Веселовский: санкции приведут к «серьезному поражению» США

Санкции против России приведут к кризису в Европе, который, в свою очередь, отразится на отношениях Европы и США. Таким мнением с ИА Nation News поделился политический обозреватель, тележурналист Сергей Веселовский.

Европа находится под влиянием США, однако это влияние ослабнет, поскольку недовольство собственных граждан ЕС волнует больше, чем мнение США. А в ЕС уже назревает бунт, поскольку близится зима, и из-за роста цен на газ в Европе начнутся проблемы с отоплением.

«Я думаю, что очень скоро мы увидим существенные изменения. Все идет к очень серьезному поражению США, которые вступили в полосу рецессии и кризиса, сопоставимого с кризисом 30-х годов прошлого века», — заключил Веселовский.