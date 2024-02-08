08 февраля 2024, 12:09
Журналист «Царьграда» Пронько выразил готовность выехать в США для интервью с президентом Байденом
В связи с визитом в Москву американского обозревателя Такера Карлсона, который взял интервью у российского лидера Владимира Путина, «Царьград» сделал аналогичное предложение Белому дому.
Американская администрация считает, что до граждан России якобы не доносят правду. Именно поэтому журналист сайта Юрий Пронько выразил готовность отправиться в Соединенные Штаты и побеседовать с президентом Джо Байденом.
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Заявление носит официальный характер. Разговор будет опубликован без монтажа, пообещал «Царьград».
США
Джо Байден
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